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«ПСЖ» готов платить Кулибали 10 миллионов евро за сезон

20:21
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«ПСЖ» продолжает попытки приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Три недели назад спортивный директор парижского клуба Леонардо встречался с агентом 28-летнего сенегальца. Парижане готовы предложить футболисту контракт до 2025 года с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон без учета бонусов, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Ранее стало известно, что Кулибали уже купил жилье в Париже. «Наполи» готов продать защитника за сумму в районе 100-110 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 сенегалец провел за «Наполи» 21 матч и не отличился результативными действиями.

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