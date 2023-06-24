Источник: «ПСЖ» дал Мбаппе 2-3 недели на окончательное решение о своем будущем

Руководство «ПСЖ» выставило ультиматум нападающему Килиану Мбаппе, сообщает журналист Дани Хиль Лопес.

По данным источника, парижский клуб хочет услышать четкую позицию футболиста о том, согласен ли он продлить контракт. В случае, если 24-летний француз ответит отказом, его продадут этим летом.

В пятницу, 23 июня издание PSG Community объявило о том, что «Реал» договорился о покупке Мбаппе за 250 миллионов евро в нынешнее трансферное окно.

«ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» в августе 2017 года, а год спустя выкупил игрока за 180 миллионов евро. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.