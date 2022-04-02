«ПСЖ» будет принимать решение по Серхио Рамосу после окончания сезона

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может покинуть команду летом 2022 года. Окончательное решение клуб будет принимать после завершения сезона, сообщает RMC Sport.

Сам 36-летний испанец хотел бы остаться в команде из Парижа. Однако руководство клуба серьезно смущает здоровье игрока и его физические кондиции.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Гэлакси» уже контактировал с окружением Рамоса, контракт которого со «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне игрок, перешедший в «ПСЖ» летом на правах свободного агента из «Реала», провел только 5 матчей за французский клуб во всех турнирах и забил один гол.