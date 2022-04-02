«ПСЖ» будет принимать решение по Серхио Рамосу после окончания сезона
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может покинуть команду летом 2022 года. Окончательное решение клуб будет принимать после завершения сезона, сообщает RMC Sport.
Сам 36-летний испанец хотел бы остаться в команде из Парижа. Однако руководство клуба серьезно смущает здоровье игрока и его физические кондиции.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Гэлакси» уже контактировал с окружением Рамоса, контракт которого со «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.
В этом сезоне игрок, перешедший в «ПСЖ» летом на правах свободного агента из «Реала», провел только 5 матчей за французский клуб во всех турнирах и забил один гол.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|20
|5
|4
|59-27
|65
|
2
|Марсель
|29
|15
|8
|6
|45-27
|53
|
3
|Ренн
|29
|16
|4
|9
|63-28
|52
|
4
|Ницца
|29
|15
|6
|8
|39-23
|50
|
5
|Страсбур
|29
|13
|9
|7
|50-32
|48
|
6
|Лилль
|29
|12
|10
|7
|38-35
|46
|
7
|Монако
|29
|12
|8
|9
|43-30
|44
|
8
|Ланс
|29
|12
|8
|9
|45-39
|44
|
9
|Лион
|29
|11
|10
|8
|40-37
|42
|
10
|Нант
|29
|12
|6
|11
|36-31
|42
|
11
|Монпелье
|29
|12
|5
|12
|43-40
|41
|
12
|Реймс
|29
|8
|12
|9
|32-31
|36
|
13
|Брест
|29
|9
|8
|12
|36-43
|35
|
14
|Анже
|29
|8
|8
|13
|32-41
|32
|
15
|Труа
|29
|7
|8
|14
|27-42
|29
|
16
|Лорьян
|29
|6
|10
|13
|24-43
|28
|
17
|Клермон Фут
|29
|7
|7
|15
|28-51
|28
|
18
|Сент-Этьен
|29
|6
|9
|14
|29-51
|27
|
19
|Метц
|29
|4
|11
|14
|26-52
|23
|
20
|Бордо
|29
|4
|10
|15
|38-70
|22
|2.04
|18:00
|
Ницца – Ренн
|- : -
|2.04
|20:00
|
Лилль – Бордо
|- : -
|2.04
|22:00
|
Сент-Этьен – Марсель
|- : -
|3.04
|14:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|3.04
|16:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|3.04
|16:00
|
Метц – Монако
|- : -
|3.04
|16:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|3.04
|16:00
|
Труа – Реймс
|- : -
|3.04
|18:05
|
Лион – Анже
|- : -
|3.04
|21:45
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|16
|
|
Мартен Террье
Ренн
|16
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|25
|2
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|24
|1
|7
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|27
|1
|4