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Сегодня, 18:00

«ПСЖ» будет принимать решение по Серхио Рамосу после окончания сезона

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Серхио Рамос.
Фото AFP

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может покинуть команду летом 2022 года. Окончательное решение клуб будет принимать после завершения сезона, сообщает RMC Sport.

Сам 36-летний испанец хотел бы остаться в команде из Парижа. Однако руководство клуба серьезно смущает здоровье игрока и его физические кондиции.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Гэлакси» уже контактировал с окружением Рамоса, контракт которого со «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне игрок, перешедший в «ПСЖ» летом на правах свободного агента из «Реала», провел только 5 матчей за французский клуб во всех турнирах и забил один гол.

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25%

1.75

1X

18%

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ИТБ2 (1.0)

13%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

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21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
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Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

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Серхио Рамос
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0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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Ницца – Ренн
 - : -
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Лилль – Бордо
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3.04 14:00
Страсбур – Ланс
 - : -
3.04 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 16:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 16:00
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