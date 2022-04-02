Нападающий «Аякса» подписал предварительный контракт с «ПСЖ»
Нападающий «Аякса» Антони близок к тому, чтобы в следующем сезоне стать футболистом «ПСЖ». По информации Foot Mercato, бразилец уже подписал с французским клубом предварительный контракт.
Ранее сообщалось, что парижане хотят выиграть борьбу за 22-летнего бразильца у «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».
В сезоне-2021/22 Антони забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 33 матчах за «Аякс». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|20
|5
|4
|59-27
|65
|
2
|Марсель
|29
|15
|8
|6
|45-27
|53
|
3
|Ренн
|29
|16
|4
|9
|63-28
|52
|
4
|Ницца
|29
|15
|6
|8
|39-23
|50
|
5
|Страсбур
|29
|13
|9
|7
|50-32
|48
|
6
|Лилль
|29
|12
|10
|7
|38-35
|46
|
7
|Монако
|29
|12
|8
|9
|43-30
|44
|
8
|Ланс
|29
|12
|8
|9
|45-39
|44
|
9
|Лион
|29
|11
|10
|8
|40-37
|42
|
10
|Нант
|29
|12
|6
|11
|36-31
|42
|
11
|Монпелье
|29
|12
|5
|12
|43-40
|41
|
12
|Реймс
|29
|8
|12
|9
|32-31
|36
|
13
|Брест
|29
|9
|8
|12
|36-43
|35
|
14
|Анже
|29
|8
|8
|13
|32-41
|32
|
15
|Труа
|29
|7
|8
|14
|27-42
|29
|
16
|Лорьян
|29
|6
|10
|13
|24-43
|28
|
17
|Клермон Фут
|29
|7
|7
|15
|28-51
|28
|
18
|Сент-Этьен
|29
|6
|9
|14
|29-51
|27
|
19
|Метц
|29
|4
|11
|14
|26-52
|23
|
20
|Бордо
|29
|4
|10
|15
|38-70
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.04
|18:00
|
Ницца – Ренн
|- : -
|2.04
|20:00
|
Лилль – Бордо
|- : -
|2.04
|22:00
|
Сент-Этьен – Марсель
|- : -
|3.04
|14:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|3.04
|16:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|3.04
|16:00
|
Метц – Монако
|- : -
|3.04
|16:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|3.04
|16:00
|
Труа – Реймс
|- : -
|3.04
|18:05
|
Лион – Анже
|- : -
|3.04
|21:45
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|16
|
|
Мартен Террье
Ренн
|16
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|25
|2
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|24
|1
|7
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|27
|1
|4
Новости