Нападающий «Аякса» подписал предварительный контракт с «ПСЖ»

Нападающий «Аякса» Антони близок к тому, чтобы в следующем сезоне стать футболистом «ПСЖ». По информации Foot Mercato, бразилец уже подписал с французским клубом предварительный контракт.

Ранее сообщалось, что парижане хотят выиграть борьбу за 22-летнего бразильца у «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».

В сезоне-2021/22 Антони забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 33 матчах за «Аякс». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.