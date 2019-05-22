Президент "Нанта": "Ответственность за смерть Салы на "Кардифе"

Президент "Нанта" Вальдемар Кита заявил, что в смерти нападающего Эмилиано Салы виноват "Кардифф Сити". 28-летний аргентинец погиб в авиакатастрофе при перелете из Нанта в Кардифф.

- Не забудьте, что Сала был очень рад уйти. Он всем рассказал об этом, когда возвращался в клуб забрать вещи, цитирует L'Equipe Кита. - Нужно перестать заставлять людей верить, что мы заставили Салу уйти. "Кардифф" несет ответственность, а не "Нант".

Я даже не хочу касаться этих денег и, возможно, никогда их не получу, но не стоит забывать, что есть "Бордо", который должен получить половину от суммы трансфера. "Нант" должен заплатить им.

Если бы я действительно хотел зарабатывать деньги, я бы так не поступил. Зарабатывание денег на тех, кто умер, не интересует меня.