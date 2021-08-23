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Три игрока «Марселя» пострадали во время беспорядков на матче с «Ниццей»

01:24
Луан Перес. Фото Twitter Маттео Гендузи. Фото Twitter Димитри Пайет и его спина. Фото Twitter
Луан Перес. Фото Twitter
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Игроки «Марселя» Димитри Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес получили травмы в результате беспорядков на матче третьего тура чемпионата Франции с «Ниццей», сообщает RMC.

Луан Перес. Фото Twitter
Луан Перес. Фото Twitter

Источник указывает, что больше всего пострадал Перес. У него травма шеи. Фанаты выбежали на поле, после того, как Пайет бросил назад в сторону трибун бутылку. Фаны «Ниццы» несколько раз бросали бутылки на газон.

Маттео Гендузи. Фото Twitter
Маттео Гендузи. Фото Twitter

Матч был возобновлен без игроков «Марселя», который отказались вернуться на поле. Сразу после формального возобновления арбитр дал финальный свисток. На данный момент окончательным значится счет 1:0. Единственный гол в активе Каспера Дольберга.

Димитри Пайет и его спина. Фото Twitter
Димитри Пайет и его спина. Фото Twitter

Окончательное решение по матчу будет принято позднее.

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Евгений Петров все материалы автора

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