Президент "Лиона" подтвердил, что Силвинью возглавит команду

Со следующего сезона главным тренером "Лиона" будет бразилец Силвинью. Об этом заявил президент клуба Жан-Мишель Олас, сообщает Get French Football News.

Breaking | Lyon President Aulas officially confirms the arrival of Juninho as Sporting Director & Sylvinho as Head Coach for next season. – Get French Football News (@GFFN) 18 мая 2019 г.

Также президент сообщил, что должность спортивного директора займет другой бразилец, бывший полузащитник команды Жунинью Пернамбукану.

Новый тренер ранее работал помощником Роберто Манчини в "Интере", а сейчас входит в тренерский штаб сборной Бразилии.

Напомним, в этом сезоне "Лионом" руководит Брюно Женезьо, с которым было принято решение не продлевать контракт. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате

Ранее также стало известно, что 45-летний Силвинью не поедет со сборной Бразилии на Кубок Америки, так как получил предложение от европейского клуба.

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