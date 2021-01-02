Полузащитник «Лиона» из-за коронавируса пропустит начало 2021 года

Полузащитник «Лиона» Бруну Гимарайнс в Instagram сообщил, что у него выявлен коронавирус. 23-летний бразилец точно пропустит матчи против «Ренна» и «Ланса», так как у него будет карантин.

«К сожалению, у меня и моей семьи оказался положительным результат теста на Covid-19. У нас все хорошо, мы идем на поправку. В течение следующих 10 дней будем соблюдать изоляцию. Большое спасибо за сообщения поддержки», — написал Гимарайнс.

Напомним, осенью прошлого года Бруну впервые был вызван в основную сборную Бразилии.