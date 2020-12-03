Покеттино может сменить Тухеля в «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может сменить Томаса Тухеля в «ПСЖ», сообщает talkSPORT.

По информации источника, Тухель может покинуть парижский клуб по окончании сезона-2020/21. Сообщается, что Покеттино заинтересован в работе с «ПСЖ», за который выступал в качестве игрока с 2001 по 2003 год.

Покеттино покинул «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. Вместе с командой из Лондона он выходил в финал Лиги чемпионов-2018/19, где уступил «Ливерпулю» (0:2).