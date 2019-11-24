Главный тренер «Бордо» Паулу Соуза остался доволен победой над «Монако» (2:1) в матче чемпионата Франции. Его команда добилась волевой победы.

— Я доволен. Все победы важны, особенно над такими командами, у которых есть амбиции и сильные индивидуально футболисты, — цитирует AFP Соузу. — Я видел, как мои игроки не отступали от наших принципов по ходу всего матча. Мы стараемся придерживаться нашего стиля в любой ситуации, и это приносит плоды. Все игроки очень много и старательно работают, улучшая свою игру. У нас стабильная команда, которая верит в то, что делает.