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Паулу Соуза — о победе над «Монако»: «Обыгрывать такие команды особенно важно»

20:32
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Главный тренер «Бордо» Паулу Соуза остался доволен победой над «Монако» (2:1) в матче чемпионата Франции. Его команда добилась волевой победы.

— Я доволен. Все победы важны, особенно над такими командами, у которых есть амбиции и сильные индивидуально футболисты, — цитирует AFP Соузу. — Я видел, как мои игроки не отступали от наших принципов по ходу всего матча. Мы стараемся придерживаться нашего стиля в любой ситуации, и это приносит плоды. Все игроки очень много и старательно работают, улучшая свою игру. У нас стабильная команда, которая верит в то, что делает.

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