Паредес надеется, что Месси перейдет в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес высказался о возможном переходе в команду нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

— Было бы неплохо, если бы он перешел к нам, — приводит Goal.com слова Паредеса. — Надеюсь, это случится. Мы все хотели бы видеть его в «ПСЖ», но решать только ему. У нас отличная команда, прекрасные футболисты — это наше преимущество. Надеюсь, Месси примет лучшее решение для себя, но мы всегда рады принять его с распростертыми объятиями.

Ранее нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что хочет играть вместе с Месси со следующего сезона. Контракт аргентинца с «Барселоной» действует до конца июня 2021 года.