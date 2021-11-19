Французский вратарь помочился на собственные ворота и был удален

Вратарь команды «Сен-Бревен-Ле-Пен» получил красную карточку за то, что помочился на собственные ворота во время игры, сообщает Ouest-France.

Инцидент произошел во время матча Regional 2 (седьмой по рангу уровень французского футбола). Во время матча с «Марей-сюр-Ле-Диссе» при счете 1:1 голкипер, имя которого не указано, помочился на свои ворота. Арбитр показал ему красную карточку за «абсолютно неподобающее поведение» — именно так он оценил действия вратаря.

Футболист справил малую нужду примерно на 60-й минуте матча, когда мяч был на половине соперника. Источник указывает, что он попросил капитана спросить разрешения судьи, но в итоге не смог сдержаться.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Марей-сюр-Ле-Диссе». Игроки «Сен-Бревен-Ле-Пен» пытались оспорить удаление, но безуспешно. Кроме того, вратарю может грозить дисквалификация на несколько матчей.