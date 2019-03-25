Отец Неймара: "Мы ведем переговоры о продлении контракта с "ПСЖ"

Неймар-старший, отец форварда "ПСЖ" Неймара рассказал о переговорах по новому контракту с клубом.

- Сейчас у него второй год по контракту с "ПСЖ", впереди еще три года контракта. И мы уже ведем переговоры по поводу продления соглашения, - цитирует отца футболиста UOL Esporte. - Неймар был объектом спекуляций с 17 лет, когда он дебютировал на профессиональном уровне. У него было только два трансфера, но слухи о нем появляются все эти десять лет. Есть очень большая вероятность того, что он не уйдет. Говорят, что Неймар упоминается в каждое трансферное окно, когда говорят о возможном усилении для топ-клубов. Но это не означает, что он перейдет в один или другой клуб.

Ранее сообщалось об интересе к Неймару со стороны "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед". 27-летний бразилец, который пропустил последние матчи из-за травмы, в текущем сезоне провел 23 матча за "ПСЖ" и забил 20 мячей при 11 голевых передачах.

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