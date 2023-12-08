Орещук назвал Головина футболистом года для России
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, кого считает лучшим игроком года из России.
«Головин — лучший футболист года из России. Он на это звание наиграл, заслужил его», — приводит «Спорт День за Днем» слова Орещука.
Также специалист ответил, удивил ли его уровень игры Головина в этом сезоне.
«Нет. Он молодец. Играет на своем уровне. Он — востребованный футболист. Его успеху удивляться не надо. Он заслужил, чтобы о нем говорили, как о лучшем», — добавил Орещук.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 13 матчей в лиге 1, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами. Ранее портал Goal в своих материалах назвал Головина российским волшебником, реализующим свой огромный потенциал.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|3
|1
|36-11
|33
|
2
|Ницца
|14
|8
|5
|1
|14-5
|29
|
3
|Монако
|14
|8
|3
|3
|29-19
|27
|
4
|Лилль
|14
|7
|5
|2
|19-11
|26
|
5
|Реймс
|14
|7
|2
|5
|20-19
|23
|
6
|Ланс
|14
|6
|4
|4
|19-15
|22
|
7
|Брест
|14
|6
|4
|4
|18-15
|22
|
8
|Марсель
|14
|5
|5
|4
|18-14
|20
|
9
|Нант
|14
|5
|3
|6
|18-23
|18
|
10
|Гавр
|14
|3
|7
|4
|12-15
|16
|
11
|Метц
|14
|4
|4
|6
|15-22
|16
|
12
|Ренн
|14
|3
|6
|5
|19-19
|15
|
13
|Монпелье
|14
|3
|5
|6
|17-20
|14
|
14
|Страсбур
|14
|3
|5
|6
|12-19
|14
|
15
|Тулуза
|14
|2
|7
|5
|14-18
|13
|
16
|Лорьян
|14
|2
|6
|6
|18-25
|12
|
17
|Клермон Фут
|14
|2
|4
|8
|9-21
|10
|
18
|Лион
|14
|1
|4
|9
|11-27
|7
|8.12
|23:00
|
Монпелье – Ланс
|- : -
|9.12
|19:00
|
Ренн – Монако
|- : -
|9.12
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|- : -
|10.12
|15:00
|
Ницца – Реймс
|- : -
|10.12
|17:00
|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|10.12
|17:00
|
Метц – Брест
|- : -
|10.12
|17:00
|
Страсбур – Гавр
|- : -
|10.12
|19:05
|
Лион – Тулуза
|- : -
|10.12
|22:45
|
Лорьян – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|6
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|11
|1
|4
|
|
Александру
Лилль
|12
|1
|3
|
|
Кики Куяте
Монпелье
|13
|1
|3