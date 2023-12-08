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Орещук назвал Головина футболистом года для России

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, кого считает лучшим игроком года из России.

«Головин — лучший футболист года из России. Он на это звание наиграл, заслужил его», — приводит «Спорт День за Днем» слова Орещука.

Также специалист ответил, удивил ли его уровень игры Головина в этом сезоне.

«Нет. Он молодец. Играет на своем уровне. Он — востребованный футболист. Его успеху удивляться не надо. Он заслужил, чтобы о нем говорили, как о лучшем», — добавил Орещук.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 13 матчей в лиге 1, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами. Ранее портал Goal в своих материалах назвал Головина российским волшебником, реализующим свой огромный потенциал.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-oreshchuk-nazval-golovina-futbolistom-goda-dlya-rossii
Александр Головин
Роман Орещук
Футбол
ФК Монако
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 14 8 3 3 29-19 27
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 14 6 4 4 19-15 22
7
 Брест 14 6 4 4 18-15 22
8
 Марсель 14 5 5 4 18-14 20
9
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
10
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
11
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
12
 Ренн 14 3 6 5 19-19 15
13
 Монпелье 14 3 5 6 17-20 14
14
 Страсбур 14 3 5 6 12-19 14
15
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 14 1 4 9 11-27 7
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34 тур
8.12 23:00
Монпелье – Ланс
 - : -
9.12 19:00
Ренн – Монако
 - : -
9.12 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
10.12 15:00
Ницца – Реймс
 - : -
10.12 17:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
10.12 17:00
Метц – Брест
 - : -
10.12 17:00
Страсбур – Гавр
 - : -
10.12 19:05
Лион – Тулуза
 - : -
10.12 22:45
Лорьян – Марсель
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