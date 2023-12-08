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Сегодня, 13:42

В «ПСЖ» сообщили, что Хакими пропустит тренировку команды по личным причинам

Виктория Кравченко
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Пресс-служба «ПСЖ» выступила с официальным заявлением об отсутствии защитника Ашрафа Хакими на тренировке команды.

«По договоренности с клубом Ашраф Хакими не примет участия в сегодняшней тренировке команды по личным причинам», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В этом сезоне 25-летний футболист провел 12 матчей, забив 3 гола и сделав 4 ассиста.

Ашраф Хакими
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 14 8 3 3 29-19 27
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 14 6 4 4 19-15 22
7
 Брест 14 6 4 4 18-15 22
8
 Марсель 14 5 5 4 18-14 20
9
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
10
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
11
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
12
 Ренн 14 3 6 5 19-19 15
13
 Монпелье 14 3 5 6 17-20 14
14
 Страсбур 14 3 5 6 12-19 14
15
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 14 1 4 9 11-27 7
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30 тур
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34 тур
8.12 23:00
Монпелье – Ланс
 - : -
9.12 19:00
Ренн – Монако
 - : -
9.12 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
10.12 15:00
Ницца – Реймс
 - : -
10.12 17:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
10.12 17:00
Метц – Брест
 - : -
10.12 17:00
Страсбур – Гавр
 - : -
10.12 19:05
Лион – Тулуза
 - : -
10.12 22:45
Лорьян – Марсель
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Килиан Мбаппе

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Акор Жером Адамс

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Монпелье

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Виссам Бен-Йеддер

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П
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Усман Дембеле

ПСЖ

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Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

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Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
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