В «ПСЖ» сообщили, что Хакими пропустит тренировку команды по личным причинам

Пресс-служба «ПСЖ» выступила с официальным заявлением об отсутствии защитника Ашрафа Хакими на тренировке команды.

«По договоренности с клубом Ашраф Хакими не примет участия в сегодняшней тренировке команды по личным причинам», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В этом сезоне 25-летний футболист провел 12 матчей, забив 3 гола и сделав 4 ассиста.