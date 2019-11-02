Олег Артемов: «После матча с Саудовской Аравией «Ювентус» был готов высылать самолет за Головиным»

Известный футбольный агент Олег Артемов рассказал о том, как полузащитник сборной России Александр Головин покидал ЦСКА. По его словам, хавбека, который перешел в «Монако», был готов купить «Ювентус».

— Первые переговоры по Головину шли с дортмундской «Боруссией». Мы выслушали предложение, они были очень заинтересованы в Головине, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Артемов. — Выслушали цифры и сделали паузу. Переговоры были вялотекущими. В это время на нас вышел «Ювентус». Я как раз провел переговоры с «Монако», потом пересеклись с Фабио Паратичи из «Ювентуса». Это было до чемпионата мира. После матча с Саудовской Аравией Паратичи написал мне, что готов высылать самолет за Головиным. Было приятно с ним общаться.

Встречались с Мариной Грановской из «Челси». Долго вели переговоры. Она убеждала, что надо переходить в «Челси». Она обещала, что договорится с ЦСКА. Но мне важно было согласие Головина. Что повлияло на итоговый выбор? Ему многое советовали партнеры. Говорили, что есть «Челси», в аренде у них 40 игроков — будешь 41-м. Саша решил начать с команды, где он сможет адаптироваться к европейскому футболу, чтобы потом готовым игроком перейти в «Ювентус», «Реал» — куда угодно. Ему нужно было понять язык, футбол, жизнь в Европе. В «Монако» он даже поначалу растерялся. В «Монако» понимали, что из этого игрока можно сделать футболиста мирового уровня. Сколько будет стоить дальше Головин? Миллионов 70-80. Меня долго убеждали в том, чтобы подписать Головина, когда он только пришел в ЦСКА.