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Новости   //    Футбол   //    Франция

Одноклубник Головина отклонил два предложения из АПЛ

08:26
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Защитник «Монако» Джибриль Сидибе отклонил два предложения от клубов английской премьер-лиги, сообщает Maxifoot.

По информации источника, 28-летний француз отказался переходить в «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл». Сообщается, что футболист хочет остаться в нынешней команде как минимум до конца сезона-2020/21.

В сезоне-2020/21 Сидибе провел 11 матчей за «Монако», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

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