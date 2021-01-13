Одноклубник Головина отклонил два предложения из АПЛ

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе отклонил два предложения от клубов английской премьер-лиги, сообщает Maxifoot.

По информации источника, 28-летний француз отказался переходить в «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл». Сообщается, что футболист хочет остаться в нынешней команде как минимум до конца сезона-2020/21.

В сезоне-2020/21 Сидибе провел 11 матчей за «Монако», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.