Обломки самолета Салы будут изучены в понедельник

Обломки самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, будут исследованы в понедельник, информирует BBC.

Также сообщается, что подразделение по расследованию авиационных происшествий (AAIB) находится на месте, чтобы восстановить летательный аппарат. В понедельник к месту обнаружения обломков будет отправлена лодка для дальнейшего осмотра. Информация о результатах будет обнародована позднее.

Напомним, Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта" в январское трансферное окно. 21 января он вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированной посадки воздушное судно пропало с экранов радаров.

24 января полиция прекратила поиски самолета, в воскресенье стартовала частная операция по подводным поискам. Отмечалось, что продлятся они до тех пор, пока самолет не будет найден. Средства на поиски были собраны на краудфандинговой платформе GoFundMe. За 2 дня удалось собрать 300 тысяч евро.