«Ним» прошел «Ланс» в Кубке лиги
22:37
В матче 1/16 финала Кубка французской лиги «Ним» выиграл у «Ланса» (3:0).
У победителей забивали Тео Сент-Люс и Влатко Стояновски (с пенальти). Еще один мяч в свои ворота забил Шейк Кори Сене. Соперник «Нима» по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.
Кубок французской лиги
1/16 финала
«Ним» — «Ланс» — 3:0 (2:0)
Голы: Сене, 24 — в свои ворота (1:0). Сент-Люс, 39 (2:0). Стояновски, 87 — с пенальти (3:0).
«Ним»: Диас (Рабуй, 88), Ландре, Бенамар, Алакуш, Буадес, Гессум, Сент-Люс, Сарр (Алинви, 63), Валерио (Паке, 73), Дульевич, Стояновски.
Судья: Шнайдер (Франция).
29 октября. Ним. Стадион «Стад де Костьер»
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