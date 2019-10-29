«Ним» прошел «Ланс» в Кубке лиги

В матче 1/16 финала Кубка французской лиги «Ним» выиграл у «Ланса» (3:0).

У победителей забивали Тео Сент-Люс и Влатко Стояновски (с пенальти). Еще один мяч в свои ворота забил Шейк Кори Сене. Соперник «Нима» по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.

Кубок французской лиги

1/16 финала

«Ним» — «Ланс» — 3:0 (2:0)

Голы: Сене, 24 — в свои ворота (1:0). Сент-Люс, 39 (2:0). Стояновски, 87 — с пенальти (3:0).

«Ним»: Диас (Рабуй, 88), Ландре, Бенамар, Алакуш, Буадес, Гессум, Сент-Люс, Сарр (Алинви, 63), Валерио (Паке, 73), Дульевич, Стояновски.

Судья: Шнайдер (Франция).

29 октября. Ним. Стадион «Стад де Костьер»