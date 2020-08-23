Нико Ковач: «Удивлен и шокирован началом матча, но потом «Монако» показал характер»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги матча 1-го тура чемпионата Франции против «Реймса». Монегаски сыграли вничью 2:2, уступая к 21-й минуте 0:2. Российский хавбек «Монако» Александр Головин отметился голевым пасом.

— Я был удивлен и шокирован началом матча. После двух ударов соперников мы проигрывали 0:2, — цитирует официальный сайт «Монако» Ковача. — Это было непросто, но в итоге я очень счастлив и горд, потому что моя команда правильно отреагировала. После стартовых 20 минут, что у нас есть характер. Мы доминировали по ходу встречи, у нас было больше шансов. Но не стоит забывать и о решающем сейве Бенжамена Лекомта в конце игры.

Пять месяцев во Франции не было футбола. Да, мы были удивлены первым голам, но я лучше запомнил последующие 70 минут, потому что они были очень хорошими. Мы на правильном пути. Продолжим развиваться тактически и технически.