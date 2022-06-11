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Сегодня, 00:43

«Ницца» ждет официального предложения от «ПСЖ» по тренеру Галтье

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье может возглавить «ПСЖ». Однако французский клуб пока не дождался официального предложение от парижан по сумме компенсации, сообщает Le Parisien.

Контракт Кристофа Галтье с «Ниццей» рассчитан до 2024 года.

Недавно появилась информация, что «ПСЖ» в ближайшее время объявит о расторжении контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

Однако, по данным французских СМИ, «ПСЖ» всеми силами пытается уговорить возглавить клуб Зинедина Зидана, а Галтье является лишь запасным вариантом.

ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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