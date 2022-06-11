«Ницца» ждет официального предложения от «ПСЖ» по тренеру Галтье

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье может возглавить «ПСЖ». Однако французский клуб пока не дождался официального предложение от парижан по сумме компенсации, сообщает Le Parisien.

Контракт Кристофа Галтье с «Ниццей» рассчитан до 2024 года.

Недавно появилась информация, что «ПСЖ» в ближайшее время объявит о расторжении контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

Однако, по данным французских СМИ, «ПСЖ» всеми силами пытается уговорить возглавить клуб Зинедина Зидана, а Галтье является лишь запасным вариантом.