Свен Ботман подтвердил, что покинет «Лилль» в летнее трансферное окно

Защитник «Лилля» Свен Ботман подтвердил, что покинет французский клуб.

«Сыграл ли я свой последний матч за «Лилль»? Я не знаю, но думаю, да. Я намерен сделать шаг вперед. Сейчас ведутся переговоры. Я не буду вдаваться в детали, но процесс продвигается», — цитирует Ботмана Algemeen Dagblad.

«Ньюкасл» приблизился к приобретению Свена Ботмана, предложив за защитника «Лилля» 29 миллионов фунтов плюс бонусы.

В прошедшем сезоне 22-летний защитник провел за клуб 29 матчей и забил три гола. Его контракт с «Лиллем» действует до июня 2025 года.