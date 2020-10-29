«Ницца» выразила соболезнования в связи с гибелью людей после нападения

«Ницца» в Twitter выразила соболезнования в связи с гибелью трех человек в результате нападения в городе.

Утром 29 октября злоумышленник напал на людей в Ницце, в результате чего погибли три человека. Нападавший был ранен и задержан правоохранительными органами.

«Ницца» шокирована новостями о нападении, которое произошло сегодня утром в городе. Мыслями мы обращаемся к семьям жертв", — говорится в сообщении клуба.