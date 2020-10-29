«Ницца» выразила соболезнования в связи с гибелью людей после нападения
16:18
«Ницца» в Twitter выразила соболезнования в связи с гибелью трех человек в результате нападения в городе.
Утром 29 октября злоумышленник напал на людей в Ницце, в результате чего погибли три человека. Нападавший был ранен и задержан правоохранительными органами.
«Ницца» шокирована новостями о нападении, которое произошло сегодня утром в городе. Мыслями мы обращаемся к семьям жертв", — говорится в сообщении клуба.
#OGCNice was shocked and horrified to learn of this morning's attack in the centre of Nice.— OGC Nice ??? (@ogcnice_eng) October 29, 2020
? All our thoughts go to the victims and their families. pic.twitter.com/HaVsP0SKpo