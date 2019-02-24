"Ницца" проиграла "Амьену", "Генгам" победил "Анже"

"Ницца" с минимальным счетом проиграла "Амьену" в матче 26-го тура чемпионата Франции (0:1). Единственный гол забил нападающий Серу Гирасси.

"Ницца" с 37 баллами занимает 9-е место в турнирной таблице. "Амьен" с 24 очками располагается на 16-й строчке.

В другом матче 26-го тура "Генгам" дома победил "Анже" (1:0). Хозяева набрали 18 очков и остались на последнем месте. Гости с 33 баллами располагаются на 12-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

26-й тур

"Амьен" - "Ницца" - 1:0 (1:0)

Гол: Гирасси, 11.

"Амьен": Гюртнер, Питерс, Крафт, Гуано, Лефор, Монкондюи, Блен, Конате (Гнаоре, 87), Гирасси, Годдос (Тимит, 88), Отеро (Мендоса, 60).

"Ницца": Бенитес, Бюрнер, Сарр, Эрелль, Пельмар, Сиприен, Макенго (Данилу, 81), Ле Мелу, Тамез (Срарфи, 59), Сен-Максимен, Пеликан (Диаби, 66).

Предупреждения: Сарр, 22. Макенго, 53.

Судья: Леонар.

23 февраля. Амьен. Стадион "Stade de la Licorne".

"Генгам" - "Анже" - 1:0 (0:0)

Гол: До, 90+2.

"Генгам": Кайар, Сорбон, Ребошу, Эбоа Эбоа, Ш.Траоре, Ндонг (Блас, 46), Бенезе, До, Фири, Тюрам (Коко, 67), Менди (Ру, 76).

"Анже": Бютель, Бамба, И.Траоре, Павлович, Тома, Мансо, Ндой, Фюльжини (Рейне-Аделаида, 66), Сантамария, Тэ, Баокен (Лопес, 72).

Предупреждения: Ндонг, 7. Бамба, 47. Тома, 81. До, 90+3.

Судья: Мигельгорри.

23 февраля. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".

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