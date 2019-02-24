"Ницца" проиграла "Амьену", "Генгам" победил "Анже"

"Ницца" с минимальным счетом проиграла "Амьену" в матче 26-го тура чемпионата Франции (0:1). Единственный гол забил нападающий Серу Гирасси.
"Ницца" с 37 баллами занимает 9-е место в турнирной таблице. "Амьен" с 24 очками располагается на 16-й строчке.
В другом матче 26-го тура "Генгам" дома победил "Анже" (1:0). Хозяева набрали 18 очков и остались на последнем месте. Гости с 33 баллами располагаются на 12-й строчке.
Чемпионат Франции
Лига 1
26-й тур
Гол: Гирасси, 11.
"Амьен": Гюртнер, Питерс, Крафт, Гуано, Лефор, Монкондюи, Блен, Конате (Гнаоре, 87), Гирасси, Годдос (Тимит, 88), Отеро (Мендоса, 60).
"Ницца": Бенитес, Бюрнер, Сарр, Эрелль, Пельмар, Сиприен, Макенго (Данилу, 81), Ле Мелу, Тамез (Срарфи, 59), Сен-Максимен, Пеликан (Диаби, 66).
Предупреждения: Сарр, 22. Макенго, 53.
Судья: Леонар.
23 февраля. Амьен. Стадион "Stade de la Licorne".
Гол: До, 90+2.
"Генгам": Кайар, Сорбон, Ребошу, Эбоа Эбоа, Ш.Траоре, Ндонг (Блас, 46), Бенезе, До, Фири, Тюрам (Коко, 67), Менди (Ру, 76).
"Анже": Бютель, Бамба, И.Траоре, Павлович, Тома, Мансо, Ндой, Фюльжини (Рейне-Аделаида, 66), Сантамария, Тэ, Баокен (Лопес, 72).
Предупреждения: Ндонг, 7. Бамба, 47. Тома, 81. До, 90+3.
Судья: Мигельгорри.
23 февраля. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".