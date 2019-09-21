«Ницца» победила «Дижон» и догнала «ПСЖ»

«Ницца» обыграла «Дижон» в матче 6-го тура чемпионата Франции — 2:1. Это позволило команде догнать «ПСЖ» в таблице лиги 1. Парижане, впрочем, провели на одну игру меньше.

Чемпионат Франции

Лига 1

6-й тур

«Метц» — «Амьен» — 1:2 (0:1)

Голы: Гирасси, 39 (0:1). Дибасси, 54 (0:2). Диалло, 68 (1:2).

«Метц»: Укиджа, Бой, Сунзу, Сентонз, Делен, Коад (Траоре, 61), Ангбан, Майга, Нгюетт (Ньян, 80), Диалло, Булая (Амброз, 61).

«Амьен»: Гюртнер, Жалле (Лефор, 26), Шеджу, Алеесами, Дибасси, Блен, Гнаоре, Какюта (Зунгу, 82), Гирасси, Диабате (Аколо, 67), Отеро.

Предупреждения: Гирасси, 87. Сунзу, 90.

Судья: Бен Эль-Хадж.

21 сентября. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

«Ним» — «Тулуза» — 1:0 (1:0)

Гол: Филиппото, 39.

«Ним»: Бернардони, Мартинес, Мигель, Бриансон, Алакуш, До, Ферхат (Паке, 90+3), Филиппото (Бенамар, 90+1), Сарр (Фомба, 65), Валлс, Рипар.

«Тулуза»: Рейне, Изима-Мирен, Силла, Амиан, Диаките, Венкер, Макенго (Доссеви, 64), Сангаре (Буагар, 79), Градель, Саид, Кулурис (Лейя Исека, 65).

Предупреждения: Саид, 43. До, 43. Рейне, 72. Амиан, 75.

Удаление: Диаките, 81.

Судья: Абед.

21 сентября. Ним. Стадион «Stade Des Costieres».

«Ницца» — «Дижон» — 2:1 (1:1)

Голы: Жулиу Тавареш, 22 (0:1). Дольберг, 29 (1:1). Аталь, 47 (2:1).

«Ницца»: Бенитес, Бюрнер, Коли (Сарр, 70), Нсоки, Пельмар, Аталь, Сиприен, Лусамба, Ле Мелу, Унас (Ганаго, 66), Дольберг (Клод Морис, 79).

«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа, Мендиль, Агерд, Альфонс (Шафик, 80), Ндонг, Перейра (Сумаре, 62), Жулиу Тавареш, Мавидиди, Шуйар (Амальфитано, 77).

Предупреждения: Агерд, 44. Аталь, 61. Сарр, 73. Амальфитано, 86. Лотоа, 89.

Судья: Леонар.

21 сентября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».

«Бордо» — «Брест» — 2:2 (1:2)

Голы: Бриан, 6 (1:0). Грансир, 20 (1:1). Отре, 45+1 (1:2). Паблу, 69 (2:2).

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Йованович (Мексер, 46), Кватенг, Паблу, Отавиу, Адли, Бенраху (Маджа, 65), Бриан, Хван Ый Джо, Калу (Камано, 83).

«Брест»: Ларсоннье, Кастеллетто, Перро, Байн, Фоссюрье, Отре (Менди, 63), Курт, Белькебла, Грансир (Майи, 88), Диалло, Шарбоннье (Баттоккио, 79).

Предупреждения: Кастеллетто, 23. Белькебла, 37. Йованович, 41. Адли, 46. Байн, 61. Отавиу, 71. Мексер, 84.

Судья: Мийо.

21 сентября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».