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Сегодня, 18:04

«Ницца» договорилась об аренде нападающего «Арсенала» Николя Пепе

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Арсенала» Николя Пепе близок к переходу в «Ниццы». Клубы достигли договоренности об аренде игрока, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт 27-летнего игрока заканчивается через два года, но главный тренер «канониров» Микель Артета выставил вингера на трансфер.

При этом ивуариец остается рекордным приобретением в истории «канониров», которые взяли его из «Лилля» три года назад за 72 миллиона фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Пепе сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.

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Николя Пепе
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ницца
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Мбаппе будет основным пенальтистом «ПСЖ» в сезоне-2022/23
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 3 3 0 0 17-3 9
2
 Ланс 3 2 1 0 7-3 7
3
 Марсель 3 2 1 0 7-3 7
4
 Лион 2 2 0 0 6-2 6
5
 Клермон Фут 3 2 0 1 5-7 6
6
 Тулуза 3 1 2 0 6-3 5
7
 Лилль 3 1 1 1 6-9 4
8
 Лорьян 2 1 1 0 3-2 4
9
 Монако 3 1 1 1 4-6 4
10
 Ренн 3 1 1 1 3-3 4
11
 Брест 3 1 1 1 6-5 4
12
 Осер 3 1 1 1 5-7 4
13
 Монпелье 3 1 0 2 6-9 3
14
 Ницца 3 0 2 1 2-3 2
15
 Страсбур 3 0 2 1 3-4 2
16
 Нант 3 0 2 1 2-3 2
17
 Анже 3 0 2 1 3-5 2
18
 Аяччо 3 0 1 2 2-4 1
19
 Реймс 3 0 1 2 4-9 1
20
 Труа 3 0 0 3 3-10 0
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26.08 22:00
Аяччо – Лилль
 - : -
27.08 18:00
Осер – Страсбур
 - : -
27.08 22:00
Ланс – Ренн
 - : -
28.08 14:00
Нант – Тулуза
 - : -
28.08 16:00
Брест – Монпелье
 - : -
28.08 16:00
Лорьян – Клермон Фут
 - : -
28.08 16:00
Ницца – Марсель
 - : -
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