«Ницца» договорилась об аренде нападающего «Арсенала» Николя Пепе

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе близок к переходу в «Ниццы». Клубы достигли договоренности об аренде игрока, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт 27-летнего игрока заканчивается через два года, но главный тренер «канониров» Микель Артета выставил вингера на трансфер.

При этом ивуариец остается рекордным приобретением в истории «канониров», которые взяли его из «Лилля» три года назад за 72 миллиона фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Пепе сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.