Неймар получил две желтые карточки за 2 минуты в матче против «Страсбура». Вторая — за симуляцию

Нападающий «ПСЖ» Неймар заработал красную карточку в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».

На 61-й минуте арбитр Клеман Тюрпен показал бразильцу желтую карточку за подножку, а спустя две минуты вторую — за симуляцию.

К 70-й минуте встречи счет равный — 1:1. На 14-й минуте защитник парижан Маркиньюс открыл счет, а в начале второго тайма забил в свои ворота.