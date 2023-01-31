Неймар не сыграет с «Монпелье» из-за мышечной усталости

Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит выездной матч 21-го тура лиги 1 против «Монпелье».

Как сообщает пресс-служба клуба, у бразильца диагностирована мышечная усталость и сегодня он будет находиться на лечении.

Матч «Монпелье» — «ПСЖ» пройдет 1 февраля. Начало — в 23.00 мск.

30-летний футболист забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в 18 матчах чемпионата Франции в этом сезоне.

«ПСЖ» набрал 48 очков в 20 матчах и опережает идущий на втором месте «Ланс» на 3 очка.