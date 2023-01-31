Зиеш прилетел в Париж для завершения перехода в «ПСЖ»
Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш прилетел в Париж, чтобы завершить переход в «ПСЖ», сообщает Le Parisien.
По данным источника, партнер Зиеша по сборной Марокко Ашраф Хакими подтвердил факт перехода игрока «Челси» во французский клуб. Футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш ведет переговоры об аренде игрока с представителями «синих».
Стороны надеются достигнуть договоренности до закрытия трансферного окна.
В текущем сезоне 29-летний футболист провел 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|15
|3
|2
|49-15
|48
|
2
|Ланс
|20
|13
|6
|1
|33-14
|45
|
3
|Марсель
|20
|13
|4
|3
|40-17
|43
|
4
|Монако
|20
|11
|5
|4
|43-27
|38
|
5
|Ренн
|20
|11
|4
|5
|37-22
|37
|
6
|Лорьян
|20
|10
|5
|5
|33-30
|35
|
7
|Лилль
|20
|10
|4
|6
|35-26
|34
|
8
|Клермон Фут
|20
|8
|5
|7
|24-27
|29
|
9
|Лион
|20
|8
|4
|8
|30-23
|28
|
10
|Ницца
|20
|7
|7
|6
|23-20
|28
|
11
|Тулуза
|20
|7
|5
|8
|31-35
|26
|
12
|Реймс
|20
|5
|11
|4
|22-24
|26
|
13
|Нант
|20
|4
|10
|6
|21-24
|22
|
14
|Монпелье
|20
|6
|2
|12
|30-40
|20
|
15
|Труа
|20
|4
|7
|9
|31-41
|19
|
16
|Брест
|20
|4
|6
|10
|23-34
|18
|
17
|Аяччо
|20
|4
|3
|13
|16-36
|15
|
18
|Страсбур
|20
|2
|9
|9
|25-36
|15
|
19
|Осер
|20
|3
|4
|13
|16-43
|13
|
20
|Анже
|20
|2
|2
|16
|17-45
|8
|1.02
|21:00
|
Анже – Аяччо
|- : -
|1.02
|21:00
|
Лилль – Клермон Фут
|- : -
|1.02
|21:00
|
Нант – Марсель
|- : -
|1.02
|21:00
|
Реймс – Лорьян
|- : -
|1.02
|21:00
|
Тулуза – Труа
|- : -
|1.02
|23:00
|
Ланс – Ницца
|- : -
|1.02
|23:00
|
Лион – Брест
|- : -
|1.02
|23:00
|
Монако – Осер
|- : -
|1.02
|23:00
|
Монпелье – ПСЖ
|- : -
|1.02
|23:00
|
Ренн – Страсбур
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|15
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|17
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|14
|1
|2