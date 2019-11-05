Неймар не будет осужден за удар болельщика по лицу

Форвард «ПСЖ» Неймар избежит преследования за то, что ударил по лицу одного из болельщиков, сообщают французские СМИ.

По данным L'Equipe, суд прекратил производство по этому делу. AFP сообщает, что бразилец получил предупреждение в письменном видео о недопустимости таких действий, но наказан он не будет.

После финального матча Кубка Франции-2019 против «Ренна» (2:2, пен — 5:6) Неймар ударил болельщика по лицу. По информации СМИ, пострадал болельщик «Ренна», который оскорблял игроков «ПСЖ» во время церемонии награждения. Позднее он подал в суд на футболиста.

Адвокат болельщика Филипп Оайон раскритиковал решение суда. Он сказал, что если бы его клиент ударил Неймара, он бы попал в тюрьму.

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