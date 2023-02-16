Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 10:36

Нападающий «ПСЖ» Неймар принял участие в покерном турнире на следующий день после поражения от «Баварии» в ЛЧ

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Неймар — Леон Горецка.
Фото Global Look Press

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар поучаствовал в турнире European Poker Tour в Париже, сообщает RMC Sport.

За день до начала покерного турнира его команда уступила «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Форвард был замечен за покерным столом на турнире, который проходит в парижском отеле Hyatt Concorde.

По информации издания, бразилец не является профессиональным игроком в покер и быстро покинул турнир после поражения.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Британский министр обороны призвал ВСУ экономнее использовать боеприпасы
Признание ФРГ по поводу поставок танков Киеву назвали провалом Запада
«Манчестер Сити» возглавил таблицу АПЛ после победы над «Арсеналом»
Госдеп заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Голы Комана, Адейеми, Диаса и Нереса претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов
Беллингем — о голе Адейеми в Лиге чемпионов: «Скорость. Чистая скорость»
Бьюкенен — о поражении от «Бенфики»: «Ничего еще не потеряно. Это футбол»
Паркер: «Увидел много плюсов в матче с «Бенфикой», особенно в первые 20 минут»
Эурснес — о награде лучшего игрока встречи: «Я провел не лучший свой матч»
Шмидт: «Противостояние с «Брюгге» закончено только наполовину»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси рассматривает два варианта ухода из «ПСЖ»

«ПСЖ» планирует рассмотреть вариант бесплатного перехода Неймара в другой клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
5
 Лилль 23 12 5 6 40-27 41
6
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 23 10 6 7 35-35 36
9
 Лион 23 10 5 8 35-25 35
10
 Реймс 23 7 12 4 30-26 33
11
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
12
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
13
 Нант 23 6 10 7 24-26 28
14
 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
15
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
16
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 23 3 9 11 27-41 18
19
 Осер 23 3 6 14 19-47 15
20
 Анже 23 2 4 17 19-48 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.02 23:00
Осер – Лион
 - : -
18.02 19:00
Ницца – Реймс
 - : -
18.02 23:00
Страсбур – Анже
 - : -
19.02 15:00
ПСЖ – Лилль
 - : -
19.02 17:00
Брест – Монако
 - : -
19.02 17:00
Лорьян – Аяччо
 - : -
19.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
19.02 17:00
Труа – Монпелье
 - : -
19.02 19:05
Ланс – Нант
 - : -
19.02 22:45
Тулуза – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 14
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 17 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости