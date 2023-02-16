Нападающий «ПСЖ» Неймар принял участие в покерном турнире на следующий день после поражения от «Баварии» в ЛЧ

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар поучаствовал в турнире European Poker Tour в Париже, сообщает RMC Sport.

За день до начала покерного турнира его команда уступила «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Форвард был замечен за покерным столом на турнире, который проходит в парижском отеле Hyatt Concorde.

По информации издания, бразилец не является профессиональным игроком в покер и быстро покинул турнир после поражения.