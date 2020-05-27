«Нант» подписал защитника Кастеллетто

Защитник Жан-Шарль Кастеллетто подписал контракт с «Нантом». Соглашение рассчитано до 2023 года. 25-летний игрок сборной Камеруна присоединился к клубу на правах свободного агента, так как у него в июле заканчивается контракт с «Брестом».

В этом сезоне Кастеллетто сыграл в 24 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.