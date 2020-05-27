«Нант» подписал защитника Кастеллетто
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Защитник Жан-Шарль Кастеллетто подписал контракт с «Нантом». Соглашение рассчитано до 2023 года. 25-летний игрок сборной Камеруна присоединился к клубу на правах свободного агента, так как у него в июле заканчивается контракт с «Брестом».
В этом сезоне Кастеллетто сыграл в 24 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.
Voyons voir ce qui se passe du c?t? de la Joneli?re... ?— FC Nantes (@FCNantes) May 26, 2020
? #BienvenueJeanCharles pic.twitter.com/KiltIpURov
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