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«Нант» подписал защитника Кастеллетто

00:13
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Защитник Жан-Шарль Кастеллетто подписал контракт с «Нантом». Соглашение рассчитано до 2023 года. 25-летний игрок сборной Камеруна присоединился к клубу на правах свободного агента, так как у него в июле заканчивается контракт с «Брестом».

В этом сезоне Кастеллетто сыграл в 24 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

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