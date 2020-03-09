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Новости   //    Футбол   //    Франция

На матчах во Франции могут присутствовать не более тысячи зрителей

17:10
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Правительство Франции приняло ограничительные меры для спортивных мероприятий в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса. Как сообщает L'Equipe, на мероприятиях могут присутствовать не более тысячи зрителей. Таким образом, ближайшие футбольные матчи в лиге 1 и товарищеские матчи сборной Франции пройдут либо без зрителей, либо с ограниченным до тысячи их числом.

Ограничения действуют до 15 апреля. Срок может быть продлен из-за распространения вируса.

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