На матчах во Франции могут присутствовать не более тысячи зрителей

Правительство Франции приняло ограничительные меры для спортивных мероприятий в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса. Как сообщает L'Equipe, на мероприятиях могут присутствовать не более тысячи зрителей. Таким образом, ближайшие футбольные матчи в лиге 1 и товарищеские матчи сборной Франции пройдут либо без зрителей, либо с ограниченным до тысячи их числом.

Ограничения действуют до 15 апреля. Срок может быть продлен из-за распространения вируса.