00:10 | Футбол — Франция

"Монпелье" представил новую форму

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"Монпелье" на официальной странице в Twitter опубликовал фотографию новых комплектов формы. Домашняя экипировка выполнена в традиционных сине-оранжевых цветах, гостевая - красная, а третий комплект - белый.

В прошедшем сезоне "Монпелье" финишировал на 6-м месте в чемпионате Франции, но не попал в еврокубки.

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