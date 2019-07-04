"Монпелье" представил новую форму

"Монпелье" на официальной странице в Twitter опубликовал фотографию новых комплектов формы. Домашняя экипировка выполнена в традиционных сине-оранжевых цветах, гостевая - красная, а третий комплект - белый.

В прошедшем сезоне "Монпелье" финишировал на 6-м месте в чемпионате Франции, но не попал в еврокубки.

👕🆕 Third, Home, Away 1⃣9⃣ - 2⃣0⃣



📆 RDV demain...

14h | Mise en vente

📍 MHSC Store Odysseum

📍 https://t.co/FvcN8hmJEw



16h30 | MHSC Store Odysseum en présence de :

👦 Pedro Mendes

👦 Daniel Congré

👦 Jordan Ferri pic.twitter.com/5Y76VNy0NH — MHSC (@MontpellierHSC) 3 июля 2019 г.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр