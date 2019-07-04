"Монпелье" представил новую форму

"Монпелье" на официальной странице в Twitter опубликовал фотографию новых комплектов формы. Домашняя экипировка выполнена в традиционных сине-оранжевых цветах, гостевая - красная, а третий комплект - белый.
В прошедшем сезоне "Монпелье" финишировал на 6-м месте в чемпионате Франции, но не попал в еврокубки.
👕🆕 Third, Home, Away 1⃣9⃣ - 2⃣0⃣— MHSC (@MontpellierHSC) 3 июля 2019 г.
📆 RDV demain...
14h | Mise en vente
📍 MHSC Store Odysseum
📍 https://t.co/FvcN8hmJEw
16h30 | MHSC Store Odysseum en présence de :
👦 Pedro Mendes
👦 Daniel Congré
👦 Jordan Ferri pic.twitter.com/5Y76VNy0NH
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