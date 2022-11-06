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«Монако» обыграл «Тулузу», Головин забил во втором матче чемпионата Франции подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Головин вместе с одноклубниками празднует гол в ворота «Тулузы».
Фото AFP

«Монако» обыграл «Тулузу» на выезде в матче 14-го тура чемпионата Франции — 2:0.

В составе монегасков отличились Александр Головин и Бриль Эмболо. Головин забил во втором туре чемпионата подряд — в прошлом матче он помог своей команде победить «Анже» (2:0).

«Монако» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 27 очками, «Тулуза» идет на 12-й строчке с 16 очками.

Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 17:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
0:2
Монако

В параллельных матчах «Клермон» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), «Ницца» победила «Брест» (1:0), а «Нант» уступил «Реймсу» (0:1).

Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 17:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:0
Нант
Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 17:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:0
Брест
Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 17:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
1:1
Монпелье

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Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Тулуза
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Головин забил за «Монако» во втором матче чемпионата Франции подряд

Камоцци считает, что карьера Головина могла сложиться лучше
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 12 2 0 38-9 38
2
 Ланс 14 10 3 1 24-9 33
3
 Лорьян 14 8 3 3 25-20 27
4
 Монако 14 8 3 3 27-18 27
5
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 14 5 4 5 18-21 19
10
 Ницца 14 5 4 5 14-16 19
11
 Тулуза 14 4 4 6 19-25 16
12
 Реймс 14 3 7 4 15-20 16
13
 Труа 14 3 5 6 25-29 14
14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
15
 Монпелье 14 4 1 9 23-28 13
16
 Нант 14 2 6 6 15-22 12
17
 Аяччо 14 3 2 9 12-22 11
18
 Страсбур 14 1 7 6 16-25 10
19
 Брест 14 2 4 8 14-27 10
20
 Анже 14 2 2 10 15-33 8
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4.11 23:00
Труа – Осер
 1 : 1
5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
 4 : 2
5.11 23:00
Анже – Ланс
 1 : 2
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 1 : 2
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
 1 : 1
6.11 17:00
Ницца – Брест
 1 : 0
6.11 17:00
Реймс – Нант
 1 : 0
6.11 17:00
Тулуза – Монако
 0 : 2
6.11 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
6.11 22:45
Марсель – Лион
 - : -
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 11 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
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