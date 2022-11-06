«Монако» обыграл «Тулузу», Головин забил во втором матче чемпионата Франции подряд

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«Монако» обыграл «Тулузу» на выезде в матче 14-го тура чемпионата Франции — 2:0.

В составе монегасков отличились Александр Головин и Бриль Эмболо. Головин забил во втором туре чемпионата подряд — в прошлом матче он помог своей команде победить «Анже» (2:0).

«Монако» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 27 очками, «Тулуза» идет на 12-й строчке с 16 очками.

В параллельных матчах «Клермон» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), «Ницца» победила «Брест» (1:0), а «Нант» уступил «Реймсу» (0:1).