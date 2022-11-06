Головин забил за «Монако» во втором матче чемпионата Франции подряд
Полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счет в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» — 1:0.
Россиянин отличился на 46-й минуте. Футболист получил мяч рядом с линией штрафной соперника и пробил в правый от себя угол ворот.
Головин забил во втором матче чемпионата Франции подряд — в прошлом туре он помог своей команде победить «Анже» (2:0). Всего у 26-летнего игрока 3 гола и 3 результативных передачи в 21 матче сезона-2022/23 во всех турнирах.
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|И
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|О
|
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|14
|12
|2
|0
|38-9
|38
|
2
|Ланс
|14
|10
|3
|1
|24-9
|33
|
3
|Лорьян
|14
|8
|3
|3
|25-20
|27
|
4
|Ренн
|13
|8
|3
|2
|28-12
|27
|
5
|Монако
|13
|7
|3
|3
|25-18
|24
|
6
|Марсель
|13
|7
|3
|3
|22-11
|24
|
7
|Лилль
|13
|7
|1
|5
|25-22
|22
|
8
|Лион
|13
|6
|2
|5
|22-16
|20
|
9
|Клермон Фут
|13
|5
|3
|5
|17-20
|18
|
10
|Ницца
|13
|4
|4
|5
|13-16
|16
|
11
|Тулуза
|13
|4
|4
|5
|19-23
|16
|
12
|Труа
|14
|3
|5
|6
|25-29
|14
|
13
|Реймс
|13
|2
|7
|4
|14-20
|13
|
14
|Осер
|14
|3
|4
|7
|14-26
|13
|
15
|Монпелье
|13
|4
|0
|9
|22-27
|12
|
16
|Нант
|13
|2
|6
|5
|15-21
|12
|
17
|Аяччо
|14
|3
|2
|9
|12-22
|11
|
18
|Страсбур
|14
|1
|7
|6
|16-25
|10
|
19
|Брест
|13
|2
|4
|7
|14-26
|10
|
20
|Анже
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|2
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|10
|15-33
|8
Результаты / календарь
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38 тур
|4.11
|23:00
|
Труа – Осер
|1 : 1
|5.11
|19:00
|
Аяччо – Страсбур
|4 : 2
|5.11
|23:00
|
Анже – Ланс
|1 : 2
|6.11
|15:00
|
Лорьян – ПСЖ
|1 : 2
|6.11
|17:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|6.11
|17:00
|
Ницца – Брест
|- : -
|6.11
|17:00
|
Реймс – Нант
|- : -
|6.11
|17:00
|
Тулуза – Монако
|- : -
|6.11
|19:05
|
Лилль – Ренн
|- : -
|6.11
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|9
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2
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