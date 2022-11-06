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Сегодня, 18:04

Головин забил за «Монако» во втором матче чемпионата Франции подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото AFP

Полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счет в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» — 1:0.

Россиянин отличился на 46-й минуте. Футболист получил мяч рядом с линией штрафной соперника и пробил в правый от себя угол ворот.

Головин забил во втором матче чемпионата Франции подряд — в прошлом туре он помог своей команде победить «Анже» (2:0). Всего у 26-летнего игрока 3 гола и 3 результативных передачи в 21 матче сезона-2022/23 во всех турнирах.

Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 17:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
Монако

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Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Тулуза
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 12 2 0 38-9 38
2
 Ланс 14 10 3 1 24-9 33
3
 Лорьян 14 8 3 3 25-20 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
10
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
11
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
12
 Труа 14 3 5 6 25-29 14
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
15
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
16
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
17
 Аяччо 14 3 2 9 12-22 11
18
 Страсбур 14 1 7 6 16-25 10
19
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
20
 Анже 14 2 2 10 15-33 8
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Труа – Осер
 1 : 1
5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
 4 : 2
5.11 23:00
Анже – Ланс
 1 : 2
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 1 : 2
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
6.11 17:00
Ницца – Брест
 - : -
6.11 17:00
Реймс – Нант
 - : -
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