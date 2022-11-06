Головин забил за «Монако» во втором матче чемпионата Франции подряд

Полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счет в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» — 1:0.

Россиянин отличился на 46-й минуте. Футболист получил мяч рядом с линией штрафной соперника и пробил в правый от себя угол ворот.

Головин забил во втором матче чемпионата Франции подряд — в прошлом туре он помог своей команде победить «Анже» (2:0). Всего у 26-летнего игрока 3 гола и 3 результативных передачи в 21 матче сезона-2022/23 во всех турнирах.