"Монако" – "Лион": стали известны стартовые составы, Головин пропустит матч из-за дисквалификации

В первом матче нового сезона чемпионата Франции "Монако" встретится с "Лионом". Стали известны стартовые составы команд. Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропускает встречу из-за дисквалификации. Напомним, в прошлом сезоне он был отстранен на одну игру на том основании, что в 10 последних матчах чемпионата и Кубка Франции, а также Кубка французской лиги получил 3 желтые карточки.

"Монако": Лекомт, Агилар, Глик, Панзо, Балло-Туре, Хенрикс, Жемерсон, Фабрегас,, Желсон Мартинш, Фостер, Рони Лопеш.

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Коне, Тузар, Мендеш, Ауар, Депай, Траоре, Дембеле.