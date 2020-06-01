Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Мир и уважение». Паредес отреагировал на гибель Джорджа Флойда в США

23:16
Леандро Паредес. Фото Reuters
Леандро Паредес. Фото Reuters
Теги:

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес опубликовал новый пост в Instagram, который посвятил массовым протестам в США в связи с гибелью от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда.

«Мир и уважение», — написал 25-летний аргентинский хавбек в Instagram.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США

В сезоне-2019/20 Паредес провел 28 матчей за парижан и забил два гола.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир