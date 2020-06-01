«Мир и уважение». Паредес отреагировал на гибель Джорджа Флойда в США

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес опубликовал новый пост в Instagram, который посвятил массовым протестам в США в связи с гибелью от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда.

«Мир и уважение», — написал 25-летний аргентинский хавбек в Instagram.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США

В сезоне-2019/20 Паредес провел 28 матчей за парижан и забил два гола.