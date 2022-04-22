Кейлор Навас летом хочет покинуть «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас хочет сменить клуб и намерен покинуть парижскую команду летом, сообщает L'Equipe.

Ранее 35-летний костариканский голкипер выразил недовольство недостаточным количеством игрового времени.

В нынешнем сезоне Кейлор Навас принял участие в 23 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в девяти из которых отстоял на ноль, а в остальных встречах пропустил 21 мяч.

Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 10 миллионов евро.