Матч «Гавра» Кузяева с «Тулузой» прервали из-за пожарной сигнализации

Матч «Тулуза» — «Гавр» в 11-м туре французской лиги 1 прервали из-за пожарной тревоги.

На 59-й минуте встречи на стадионе «Мунисипаль» в Тулузе зазвучала пожарная сигнализация, из-за чего встреча была прервана при счете 1:0 в пользу хозяев.Игру возобновили через несколько минут.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе своей команды.