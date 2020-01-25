«Марсель» не смог обыграть «Анже»

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Марсель» сыграл вничью с «Анже» со счетом 0:0. При этом провансальцы в любом случае сохранят второе место в турнирной таблице лиги 1.

Чемпионат Франции. Лига 1

21-й тур

«Марсель» — «Анже» — 0:0

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Стротман, Сансон (Аке, 86), Лопес (Жермен, 65), Ронжье, Бенедетто, Радоньич (Кауи, 76).

«Анже»: Бютель, Траоре, Тома, Мансо, Мангани (Перейра Лаж, 80), Капель, Тиуб, Фюльжини, Сантамария, Алиуи (Баокен, 65), Эль Мелали (Бобишон, 29).

Предупреждения: Алиуи, 54. Мансо, 81. Амави, 88.

Судья: Амель (Франция).

25 января. Марсель. Стадион «Велодром».