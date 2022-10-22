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22 октября, 23:57

«Ланс» обыграл «Марсель» и поднялся на второе место в чемпионате Франции

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ланс» обыграл «Марсель» на выезде в матче 12-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил полузащитник гостей Давид Коста.

Благодаря этой победе «Ланс» вышел на второе место в таблице чемпионата Франции с 27 очками в 12 матчах. «Марсель» идет на четвертой строчке с 23 очками в 12 встречах.

Франция. Лига 1. 12-й тур
22 окт, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
0:1
Ланс

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Основные источники исследования

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Локомотив 1
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Матч завершен

П2

27%

2.65

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25%

1.66

Х2

20%

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Манчестер Юнайтед 1
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 32-5 32
2
 Ланс 12 8 3 1 19-8 27
3
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
4
 Марсель 12 7 2 3 20-9 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Лион 12 5 2 5 21-16 17
10
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 12 4 0 8 22-24 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 12 2 2 8 8-19 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
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21.10 22:00
Аяччо – ПСЖ
 0 : 3
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 1 : 2
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 0 : 1
23.10 14:00
Анже – Ренн
 - : -
23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 - : -
23.10 16:00
Реймс – Осер
 - : -
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 - : -
23.10 18:05
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 9
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ПСЖ

 9
П
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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

 7
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Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
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Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
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Марсель

 8 1 2
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