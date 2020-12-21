Маркиньюс прокомментировал ничью в матче с «Лиллем»

Защитник «ПСЖ» Маркиньюс подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (0:0).

«У нас было несколько моментов, но мы не смогли забить. Мы контролировали матч. «Лилль» поставил нас в затруднительное положение, хотя они слабо защищались, но пытались контратаковать. Мы старались проанализировать игру, чтобы немедленно остановить эти контратаки. Они не должны были приближаться к нашим воротам.

Теперь у нас остается игра дома, надо выигрывать и брать три очка. Нам нужно завершить год хорошо», — приводит слова Маркиньюса официальный сайт «ПСЖ».