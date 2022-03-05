Маркиньюс назвал Мбаппе лучшим футболистом в мире

Защитник «ПСЖ» Маркиньюс поделился мнением о напарнике по команде Килиане Мбаппе.

«Мы видим, что Мбаппе делает на поле, знаем, как он важен. Он забивает голы, решает исход матчей... Нам нужны такие игроки. Мы видим его на тренировках. Редко можно увидеть такую мощь.

Лучший ли он игрок мира? Думаю да, на данный момент», — приводит слова Маркиньюса RMC Sport.

В текущем сезоне 23-летний француз провел 24 матча в чемпионате Франции, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.