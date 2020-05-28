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Мама Неймара возобновила отношения с 22-летним киберспортсменом

17:26
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Надин Гонсалвес, мама форварда «ПСЖ» Неймара, снова начала встречаться с киберспортсменом Тьяго Рамосом, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, пара рассталась после того, как женщина узнала об отношениях своего парня с мужчинами и поваром сына. СМИ опубликовали фото, где Надин и Тьяго снова вместе в доме матери футболиста. Семья форварда выступает против этих отношений.

22-летний Рамос выступает за 4k Easy на турнирах по Free Fire — королевской битве для мобильных устройств.

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