Мама Неймара возобновила отношения с 22-летним киберспортсменом
17:26
Надин Гонсалвес, мама форварда «ПСЖ» Неймара, снова начала встречаться с киберспортсменом Тьяго Рамосом, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, пара рассталась после того, как женщина узнала об отношениях своего парня с мужчинами и поваром сына. СМИ опубликовали фото, где Надин и Тьяго снова вместе в доме матери футболиста. Семья форварда выступает против этих отношений.
22-летний Рамос выступает за 4k Easy на турнирах по Free Fire — королевской битве для мобильных устройств.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...