Лучший бомбардир «Рейнджерс» согласовал условия контракта с «Лиллем»
15:11
Нападающий «Рейнджерс» и сборной Колумбии Альфредо Морелос договорился о переходе в «Лилль». Стороны согласовали условия личного контракта, сообщает Sky Sports.
Спортивный директор «Лилля» Луиш Кампуш дважды встречался с 24-летним форвардом. Теперь «Лиллю» останется договориться с «Рейнджерс» по сумме трансфера игрока.
Морелос в сезоне-2019/20 забил 29 голов и отдал 10 результативных передач в 46 матчах за «Рейнджерс».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...