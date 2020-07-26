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Лучший бомбардир «Рейнджерс» согласовал условия контракта с «Лиллем»

15:11
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Нападающий «Рейнджерс» и сборной Колумбии Альфредо Морелос договорился о переходе в «Лилль». Стороны согласовали условия личного контракта, сообщает Sky Sports.

Спортивный директор «Лилля» Луиш Кампуш дважды встречался с 24-летним форвардом. Теперь «Лиллю» останется договориться с «Рейнджерс» по сумме трансфера игрока.

Морелос в сезоне-2019/20 забил 29 голов и отдал 10 результативных передач в 46 матчах за «Рейнджерс».

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