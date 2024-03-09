«Лион» обыграл «Лорьян» в лиге 1

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«Лион» в гостях победил «Лорьян» в матче 25-го тура французской лиги 1 — 2:0.

На 52-й минуте счет открыл Николас Тальяфико. Через 12 минут преимущество гостей удвоил Мама Бальде.

«Лион» (31 очко) поднялся на десятое место в РПЛ. «Лорьян» (25) идет 15-м в турнирной таблице.