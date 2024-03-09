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9 марта, 01:07

«Монпелье» на выезде обыграл «Ниццу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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8 марта. Ницца — Монпелье — 1:2.
Фото AFP

«Монпелье» на выезде переиграл «Ниццу» в матче 25-го тура чемпионата Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.

На 10-й минуте гости вышли вперед благодаря автоголу Жана-Клера Тодибо. Однако почт сразу счет стал равный — отличился Жереми Бога. В концовке первого тайма полузащитник Тежи Саванье реализовал пенальти. Во второй половине голов забито не было.

«Ницца» набрала 40 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Монпелье» идет на 12-й строчке — 26 очков.

Франция. Лига 1. 25-й тур
08 мар, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:2
Монпелье
Футбол
ФК Монпелье
ФК Ницца
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 16 8 1 56-21 56
2
 Брест 25 13 7 5 35-19 46
3
 Монако 25 13 6 6 45-34 45
4
 Лилль 25 11 9 5 36-22 42
5
 Ланс 25 12 6 7 34-24 42
6
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
7
 Марсель 25 10 9 6 40-26 39
8
 Ренн 25 9 9 7 38-31 36
9
 Реймс 25 10 5 10 32-34 35
10
 Лион 25 9 4 12 27-38 31
11
 Тулуза 25 7 8 10 27-33 29
12
 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
13
 Гавр 25 6 9 10 25-31 27
14
 Страсбур 25 6 8 11 25-38 26
15
 Лорьян 25 6 7 12 33-47 25
16
 Нант 25 7 4 14 23-38 25
17
 Метц 25 6 5 14 22-37 23
18
 Клермон Фут 25 3 8 14 17-42 17
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31 тур
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34 тур
15.03 23:00
Тулуза – Лион
 - : -
16.03 19:00
Нант – Страсбур
 - : -
16.03 23:00
Ланс – Ницца
 - : -
17.03 15:00
Брест – Лилль
 - : -
17.03 17:00
Клермон Фут – Гавр
 - : -
17.03 17:00
Монако – Лорьян
 - : -
17.03 17:00
Реймс – Метц
 - : -
17.03 19:05
Ренн – Марсель
 - : -
17.03 22:45
Монпелье – ПСЖ
 - : -
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ПСЖ

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Жонатан Давид

Лилль

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Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 12
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

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Марсель

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Мозес Саймон

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Нант

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