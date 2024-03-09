«Монпелье» на выезде обыграл «Ниццу»

«Монпелье» на выезде переиграл «Ниццу» в матче 25-го тура чемпионата Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.

На 10-й минуте гости вышли вперед благодаря автоголу Жана-Клера Тодибо. Однако почт сразу счет стал равный — отличился Жереми Бога. В концовке первого тайма полузащитник Тежи Саванье реализовал пенальти. Во второй половине голов забито не было.

«Ницца» набрала 40 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Монпелье» идет на 12-й строчке — 26 очков.