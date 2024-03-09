«Монпелье» на выезде обыграл «Ниццу»
«Монпелье» на выезде переиграл «Ниццу» в матче 25-го тура чемпионата Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.
На 10-й минуте гости вышли вперед благодаря автоголу Жана-Клера Тодибо. Однако почт сразу счет стал равный — отличился Жереми Бога. В концовке первого тайма полузащитник Тежи Саванье реализовал пенальти. Во второй половине голов забито не было.
«Ницца» набрала 40 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Монпелье» идет на 12-й строчке — 26 очков.
Положение команд
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|
|И
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|Н
|П
|+/-
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|
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|ПСЖ
|25
|16
|8
|1
|56-21
|56
|
2
|Брест
|25
|13
|7
|5
|35-19
|46
|
3
|Монако
|25
|13
|6
|6
|45-34
|45
|
4
|Лилль
|25
|11
|9
|5
|36-22
|42
|
5
|Ланс
|25
|12
|6
|7
|34-24
|42
|
6
|Ницца
|25
|11
|7
|7
|24-19
|40
|
7
|Марсель
|25
|10
|9
|6
|40-26
|39
|
8
|Ренн
|25
|9
|9
|7
|38-31
|36
|
9
|Реймс
|25
|10
|5
|10
|32-34
|35
|
10
|Лион
|25
|9
|4
|12
|27-38
|31
|
11
|Тулуза
|25
|7
|8
|10
|27-33
|29
|
12
|Монпелье
|25
|6
|9
|10
|29-34
|27
|
13
|Гавр
|25
|6
|9
|10
|25-31
|27
|
14
|Страсбур
|25
|6
|8
|11
|25-38
|26
|
15
|Лорьян
|25
|6
|7
|12
|33-47
|25
|
16
|Нант
|25
|7
|4
|14
|23-38
|25
|
17
|Метц
|25
|6
|5
|14
|22-37
|23
|
18
|Клермон Фут
|25
|3
|8
|14
|17-42
|17
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34 тур
|15.03
|23:00
|
Тулуза – Лион
|- : -
|16.03
|19:00
|
Нант – Страсбур
|- : -
|16.03
|23:00
|
Ланс – Ницца
|- : -
|17.03
|15:00
|
Брест – Лилль
|- : -
|17.03
|17:00
|
Клермон Фут – Гавр
|- : -
|17.03
|17:00
|
Монако – Лорьян
|- : -
|17.03
|17:00
|
Реймс – Метц
|- : -
|17.03
|19:05
|
Ренн – Марсель
|- : -
|17.03
|22:45
|
Монпелье – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|14
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|12
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Мозес Саймон
Нант
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|17
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|16
|1
|1
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