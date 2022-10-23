«Лилль» победил «Монако» дома со счетом 4:3, Головин провел на поле весь матч

«Лилль» на своем поле обыграл «Монако» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 4:3.

В составе хозяев голами отметились Александру, Жонатан Бамба и Реми Кабелла, сделавший дубль.

У гостей мячи забили Кайю Энрике, Аксель Дисаси и Виссам Бен-Йеддер. Российский нападающий «Монако» Александр Головин вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.

«Лилль» набрал 22 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице лиги 1. «Монако» располагается на 7-й строчке — 21 очко.