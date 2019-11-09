«Лилль» и «Метц» сыграли вничью

«Лилль» дома сыграл вничью с «Метцом» (0:0) в матче 13-го тура чемпионата Франции.

«Лилль» с 19 очками занимает 3-е место в турнирной таблице лиги 1. «Метц» — 17-я строчка и 13 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1

13-й тур

«Лилль» — «Метц» — 0:0

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Мандава, Андре (Шека, 81), Иконе (Реми, 61), Юсуф Языджи, Сумаре, Бамба (Араужу, 73), Осимен.

«Метц»: Укиджа, Бой, Сунзу, Сентонз, Делен (Юдоль, 66), Траоре (Булая, 70), Ангбан, Майга, Фофана, Нгюетт (Ньян, 85), Диалло.

Предупреждения: Делен, 50. Мандава, 63. Укиджа, 74. Андре, 76.

Судья: Батта (Франция).

9 ноября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

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